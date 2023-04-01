19
o
بيروت
19
o
طرابلس
6
o
صور
20
o
جبيل
0
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سرقة بـ500 ألف دولار في بيروت.. هذا مكان وتفاصيل حصولها!
Lebanon 24
01-04-2023
|
05:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
صـدر عـن المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، البـلاغ التّالـي:
فجر تاريخ 21-02-2023 وفي محلّة الجناح، اعترض مجهولون، على متن سيّارة من نوع "بي أم x5" لون فضي من دون لوحات وذات زجاج حاجب للرّؤية، مواطنًا لبنانيًا بعد انتحالهم صفة أمنية وسلبوه، بقوّة السّلاح، كميّة من الألماس بقيمة /500/ ألف دولار أميركي، كان قد استلمها من أحد المسافرين بغية إيصالها إلى محلّة الأونيسكو- بيروت، وتواروا عن الأنظار.
Advertisement
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في موقع حصول عملية السّلب لكشف الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تمكّنت من كشف هويّات جميع المتورّطين بالعملية المذكورة، ومن بينهم: ه. س. (من مواليد عام 1999، لبناني) - م. أ. (من مواليد عام 1982، لبناني).
وبتاريخ 18-3-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفت القوّة الخاصّة في الشّعبة الأوّل في محلّة جلّ البحر – صور، وضُبِطت بحوزته جعبة حربية بداخلها /4/ مماشط و /53/ طلقة صالحة للاستعمال وأصفاد حديديّة.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة تنفيذه عملية السلب لكميّة الألماس في محلّة الجناح، بالاشتراك مع آخرين.
وبالتاريخ ذاته، أوقف الثّاني أثناء عودته إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ صادر عن شعبة المعلومات بالقضية ذاتها، وضُبِط بحوزته حوالى نصف كيلو من الألماس.
واعترف بما نُسب إليه لجهة تزويد أحد أفراد العصابة بمعلومات عن عملية نقل وتسليم كميّة الألماس التي تمّ سلبها، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم جداً عن الدولار والرواتب.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم جداً عن الدولار والرواتب.. ما الجديد؟
15:05 | 2023-04-01
01/04/2023 03:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد للدولار صباح الأحد.. إليكم كم بلغَ بعد "تراجع"
Lebanon 24
سعرٌ جديد للدولار صباح الأحد.. إليكم كم بلغَ بعد "تراجع"
02:00 | 2023-04-02
02/04/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أيام.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بــ"الدولار"؟
Lebanon 24
خلال أيام.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بــ"الدولار"؟
02:15 | 2023-04-02
02/04/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. لن تتوقعوا سعر "قنينة المي" في لبنان!
Lebanon 24
بالدولار.. لن تتوقعوا سعر "قنينة المي" في لبنان!
14:57 | 2023-04-01
01/04/2023 02:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان.. وسكان هذه الدولة العربية شعروا بها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان.. وسكان هذه الدولة العربية شعروا بها
06:52 | 2023-04-02
02/04/2023 06:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-04-02
مَنْ يمد حبل الخلاص لباسيل!
02:00 | 2023-04-02
"ما فيش فايدة.. فالج لا تعالج"
02:30 | 2023-04-02
حين باع اللبناني ذهباً لقاء فستان صغير... "كل شعنينة وإنتو بخير"!
10:46 | 2023-04-02
سماع أصوات إنفجارات في الجنوب... ما طبيعتها؟
10:06 | 2023-04-02
ريما فرنجية أطلقت حملة "لبنان بيتوحد حول التوحد"
10:00 | 2023-04-02
دولار السوق الموازية يتراجع بشكل كبير.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
فيديو
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
Lebanon 24
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
05:00 | 2023-04-01
02/04/2023 18:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أشبه بفيلم هوليوودي: سرق سيارة الشرطة ثم قفز منها أثناء مطاردته (فيديو)
Lebanon 24
أشبه بفيلم هوليوودي: سرق سيارة الشرطة ثم قفز منها أثناء مطاردته (فيديو)
02:00 | 2023-04-01
02/04/2023 18:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت مع هشام حداد.. فنانة شهيرة تكشف خيانة تامر حسني لزوجته معها! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت مع هشام حداد.. فنانة شهيرة تكشف خيانة تامر حسني لزوجته معها! (فيديو)
01:59 | 2023-04-01
02/04/2023 18:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact