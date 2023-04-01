إجتماعٌ أمنيٌ في عرسال.. هذا ما تقرر بشأن "تعديات المخيمات"

ترأس محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر اجتماعاً أمنياً في عرسال، بعد ورود شكاوى من مخاتيرها حول استباحة البلدة على عدة صعد.





وتم وضع خطة لفرض القانون وبسط سيطرة الدولة في البلدة، ولا سيما تطبيق قانون العمل اللبناني، اضافة لمراقبة عمل الجمعيات ونزع التعديات من قبل المخيمات على شبكة الكهرباء ومكافحة تهريب البشر.

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