19
o
بيروت
19
o
طرابلس
6
o
صور
20
o
جبيل
0
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقابة موظفي شركتي الخليوي: سنتصدى للحملات المشبوهة
Lebanon 24
01-04-2023
|
07:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
شجبت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي الحملات المشبوهة ليشطنة قطاع الإتصالات، ولا سيما الخليوي منه، مؤكدة أنها ستتصدى لها ولافتة الى الموظفين حافظوا على استمرارية الشبكة والخدمات، مما جعلهم مصدر جذب لكثير من الشركات الإقليمية العالمية لتتعاقد معهم.
Advertisement
وجاء في رسالة وجهتها الى الموظفين في شركتي ألفا وتاتش: لقد اثبتم بعملكم ووحدتكم انكم للكفاءة عنوان وللوفاء بنيان وأكبر حامي لقطاع الإتصالات في لبنان. أثبتم أنكم مثال لوحدة الموقف متى دعت الحاجة، أثبتم انكم في الوطنية والمسؤولية مثال ايضا" يقتدي به.
اضافت: نستغرب بعض الحملات المشبوهة لشيطنة القطاع الإتصالات، وهي تستهدف نجاحه وصموده في الظروف الصعبة بحكمة وتصور منهجي وعلمي، وهذا كله مدماكه الأساس موظف قطاع الخليوي الذي يعمل حالياً وبكل الأوقات في مختلف واصعب الظروف للحفاظ على القطاع و على استمرارية الشبكة والخدمات وكان مصدر جذب لكثير من الشركات الإقليمية العالمية ليتعاقدوا معه.
ونبّهت إلى ضرورة مقاربة الأمور مقاربة علمية مبنية على وقائع لا على أهداف مدمرة.
اضافت: ان النقابة وأي مجلس نقابة منذ التأسيس هي من صلب الموظفين وتوجهاتهم، وهذا ما أظهرته الإنتخابات الأخيرة بإنتخاب مجلس متنوع من كافة فئات المجتمع وستبقى دائما للجميع في سبيل تحقيق ما يطمح اليه اي زميل تحسينا" وتحصينا" وحماية للحقوق.
ختمت: سنبقى دائما" يدا" واحدة وستبقى قوتنا بوحدتنا وسندافع عن حقوقنا بكل الوسائل التي يرعاها الدستور والقوانين المرعية الإجراء من دون كلل ومع ابقاء التواصل البناء قائما" مع الجميع.
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم جداً عن الدولار والرواتب.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم جداً عن الدولار والرواتب.. ما الجديد؟
15:05 | 2023-04-01
01/04/2023 03:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد للدولار صباح الأحد.. إليكم كم بلغَ بعد "تراجع"
Lebanon 24
سعرٌ جديد للدولار صباح الأحد.. إليكم كم بلغَ بعد "تراجع"
02:00 | 2023-04-02
02/04/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أيام.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بــ"الدولار"؟
Lebanon 24
خلال أيام.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بــ"الدولار"؟
02:15 | 2023-04-02
02/04/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. لن تتوقعوا سعر "قنينة المي" في لبنان!
Lebanon 24
بالدولار.. لن تتوقعوا سعر "قنينة المي" في لبنان!
14:57 | 2023-04-01
01/04/2023 02:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان.. وسكان هذه الدولة العربية شعروا بها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان.. وسكان هذه الدولة العربية شعروا بها
06:52 | 2023-04-02
02/04/2023 06:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-04-02
مَنْ يمد حبل الخلاص لباسيل!
02:00 | 2023-04-02
"ما فيش فايدة.. فالج لا تعالج"
02:30 | 2023-04-02
حين باع اللبناني ذهباً لقاء فستان صغير... "كل شعنينة وإنتو بخير"!
10:46 | 2023-04-02
سماع أصوات إنفجارات في الجنوب... ما طبيعتها؟
10:06 | 2023-04-02
ريما فرنجية أطلقت حملة "لبنان بيتوحد حول التوحد"
10:00 | 2023-04-02
دولار السوق الموازية يتراجع بشكل كبير.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
فيديو
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
Lebanon 24
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
05:00 | 2023-04-01
02/04/2023 18:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أشبه بفيلم هوليوودي: سرق سيارة الشرطة ثم قفز منها أثناء مطاردته (فيديو)
Lebanon 24
أشبه بفيلم هوليوودي: سرق سيارة الشرطة ثم قفز منها أثناء مطاردته (فيديو)
02:00 | 2023-04-01
02/04/2023 18:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت مع هشام حداد.. فنانة شهيرة تكشف خيانة تامر حسني لزوجته معها! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت مع هشام حداد.. فنانة شهيرة تكشف خيانة تامر حسني لزوجته معها! (فيديو)
01:59 | 2023-04-01
02/04/2023 18:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact