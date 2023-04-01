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لبنان

هذه المناطق بلا كهرباء.. بسبب سرقة خط التوتر العالي

Lebanon 24
01-04-2023 | 08:10
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أقدم مجهولون على سرقة خط التوتر العالي على طول اتوستراد الدولي مقابل قائمقامية المنية – الضنية محلّة دير عمار – عرمان  ما أدى إلى إنقطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء السكنية في دير_عمار، و بلدات مركبتا وعزقي وعيون السمك حيث يصلها الخط. واستغرب الأهالي هذا الأمر خاصةً أن المكان هو لمراكز أمنية، وطالبوا بفتح تحقيق لمعرفة هوية الفاعلين وإنزال أشد العقوبات فيهم.
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وأجرى رئيس إتحاد بلديات المنية رئيس بلدية ديرعمار خالد_الدهيبي اتصالاً بمصلحة الصيانة في كهرباء لبنان حيث جرى التأكيد على إعادة تركيب بدل الكابلات المسروقة خلال اليومين القادمين، كي لا تبقى الأحياء والمناطق محرومة من الكهرباء.
 
 
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