هذه المناطق بلا كهرباء.. بسبب سرقة خط التوتر العالي

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أقدم مجهولون على سرقة خط التوتر العالي على طول اتوستراد الدولي مقابل قائمقامية المنية – الضنية محلّة دير عمار – عرمان ما أدى إلى إنقطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء السكنية في دير_عمار، و بلدات مركبتا وعزقي وعيون السمك حيث يصلها الخط. واستغرب الأهالي هذا الأمر خاصةً أن المكان هو لمراكز أمنية، وطالبوا بفتح تحقيق لمعرفة هوية الفاعلين وإنزال أشد العقوبات فيهم.وأجرى رئيس إتحاد بلديات المنية رئيس بلدية ديرعمار خالد_الدهيبي اتصالاً بمصلحة الصيانة في كهرباء لبنان حيث جرى التأكيد على إعادة تركيب بدل الكابلات المسروقة خلال اليومين القادمين، كي لا تبقى الأحياء والمناطق محرومة من الكهرباء.