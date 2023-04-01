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لبنان

بيان تحذيري للمستشفيات الحكومية بسبب الرواتب.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-04-2023 | 08:45
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صدر عن الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان البيان التالي:
في ظل الضروف الصعبه التي نعيشها ومعاناة الموظفين في المستشفيات الحكوميه وسط الانهيار المتواصل لسعر صرف الليرة مقابل الدولار. نتفاجأ اليوم بصرف رواتب هؤلاء الموظفين علي سعر صيرفة ٩٠الف للدولار الواحد مما جعلهم يخسرون اكثر من نصف رواتبهم، هؤلاء اللذين يقدمون أرواحهم ويبذلون من حياتهم في سبيل خدمه المرضى لا يلقون من يعالجهم في مرضهم ومساعدتهم في معيشتهم لضعف التقديمات الاجتماعية والرواتب الضئيله التي يتقاضونها.
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من هنا جئنا بهذا البيان التحذيري وبالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام إلى أنه اذا لم يتم تصحيح سعر صيرفة ومعاملتنا كالادارة العامه فإننا سنضطر أسفين للتوقف عن العمل في كافة المستشفيات الحكوميه. 
 
 
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