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لبنان

بعد التراجع عن الاضراب.. هكذا علّق وزير الاتصالات في بيان

Lebanon 24
01-04-2023 | 08:50
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صدر عن المكتب الإعلاميّ لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيانٌ جاء فيه: 

"ينوّه الوزير جوني القرم بخطوة نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" تعليق الإضراب الذي بدأ الأسبوع الماضي معتبرا أنها تنمّ عن العقلانية والمسؤولية التي يتمتع بها الموظفون، خاصة وأن قطاع أوجيرو يشكّل عصب القطاعات الأخرى لارتباطها به بشكل مباشر، لتتلافى البلاد مع تعليق الإضراب هذا مشاكل كبيرة على كافة الصعد.
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ويؤكّد الوزير القرم انه لطالما اكد ان اي قرار يتعلّق بزيادة رواتب الموظفين منوط بمجلس الوزراء، مشدّداً على أنّه سيبقى مصرّاً على العمل للوصول بهذا الملف إلى خواتيمه السعيدة لا سيما وان مطالب الموظفين محقّة. 

ويحذّر الوزير القرم من خطورة عدم الالتفات لهذا الملف، مجدِّداً دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع فورًا لأجل إقرار المطالب وتفادي إيقاع هيئة "أوجيرو" في المحظور قبل فوات الأوان.

ويطمئن الوزير القرم موظفي هيئة "أوجيرو" بأنّه سيبقى دائمًا معهم وإلى جانبهم لحلّ هذا الملف، شاكراً إياهم على التراجع عن الإضراب، ومشيراً الى أن اجتماعًا سيعقد بينه وبين النقابة يوم الإثنين المقبل لوضع خارطة طريق عملية تحيط الملف من كافة جوانبه."
 
 
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