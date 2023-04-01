كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 106000 و106500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.







وكان سعر الصرف قد سجل صباحاً ما بين 107300 و 107800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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