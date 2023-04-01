إتحاد المترجمين الدوليين يعلن عن نتائج أول مسابقة في الترجمة

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وحضر الإحتفال المحامي الدكتور زياد بيضون ممثلاً وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، رئيسة إتحاد المترجمين الدوليين الأستاذة وديان مرتضى، نائبة رئيس الإتحاد الأستاذة عبير مرتضى، منسقة اللغة الفرنسية في الإتحاد الأستاذة رمزا خيرالدين، أعضاء الإتحاد، الدكتور مروان فارس وعقيلته السيدة منى فارس، كتّاب الروايات المترجمة إلى الفرنسية، مدراء المدارس والجامعات المشاركة، الطلاب ونخبة من الشخصيات التربوية والثقافية والإجتماعية.

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني تلاه كلمة ترحيبية بالحضور ألقتها الأستاذة جوزيت دبياني.

وألقت مسؤولة قسم اللغة الفرنسية في الإتحاد ومنسقة مسابقةTraducteur en herbe الاستاذة رمزا خيرالدين كلمة أكدّت بها على ضرورة اعتماد الترجمة كجزء من استراتيجيات تدريس اللغات خصوصاً ما توفره هذه الطريقة التعلمية من أهمية تساعد الطالب على تعزيز وتحسين مهاراته اللغوية كما وتتيح للمعلم تقييم هذه المهارات وفق المعايير الأساسية المتعلقة بتعلم اللغات.



وتبع ذلك، كلمة لرئيسة إتحاد المترجمين الدوليين الدكتورة وديان مرتضى حيث أثنت على الجهود الجبارة والإستثنائية التي يقوم بها وزير الثقافة في سبيل إعادة إحياء العرف الثقافي الذي ميّز لبنان منذ نشأته من خلال دعمه ورعايته كافة الأنشطة الثقافية والتربوية على امتداد الوطن.

كما ذكرت مرتضى أن الإتحاد استطاع بوقتٍ قصير أن يحدّد هويته اللغوية الخاصة به والتي تعبّر عن رسالته ورؤيته وتمثّل كل اللبنانيين على أرض الوطن.

وأضافت أن الإتحاد وضع كل خبراته في أيدي المترجمين المبتدئين واللغويين والطلاب وأساتذة اللغة من خلال الأنشطة التي يقدمها مجاناً أو وبأسعار رمزية، من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات ودورات متخصصة.

وذكرت الدكتورة وديان أن الإتحاد استطاع بعد فترة وجيزة على تأسيسه عقد إتفاقيات واعتمادات تعاون ورعاية مع عدد من المؤسسات الثقافية والتربوية المحلية والعالمية.

واختتمت كلمتها بشكر إدارات المدارس والثانويات والجامعات المشاركة في مسابقة الترجمة كما وأثنت على جهود الطلاب الرابحين وتمنّت على باقي الطلاب المشاركة في العام القادم في المسابقة التي ستصبح مسابقة دورية تقام كل عام في الشهر الفرنكوفوني.

وبعدها ألقى الدكتور زياد بيضون كلمة وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى حيث ذكر أن الوزارة وقعت إتفاقية تعاون مع اتحاد المترجمين الدوليين لإيمانها المطلق بالعمل الدؤوب والجاد الذي يقوم به الإتحاد بهدف النهوض بعالم الترجمة واللغات في لبنان والعالم العربي.

وأكد أن الوزارة تشدّ على أيدي القيّمين على الإتحاد لتنفيذ مهامه السامية في نشر المعرفة.

وتلا الكلمات، فقرة تكريم للدكتور مروان فارس تقديراً لإنجازاته وعطاءاته في الترجمة واللغة، قدمتها نائبة رئيس إتحاد المترجمين الدوليين الأستاذة عبير مرتضى.

و تضمنت كلمتها تعريف عن الدكتور فارس، الشخصية المبدعة والمتألقة في الشعر والكتابة والترجمة والوقوف عند الإنتاج الفكري والمعرفي الذي قدمه خلال مسيرته المهنية. كما توجه الدكتور مروان فارس بكلمة شكر من خلالها إدارة اتحاد المترجمين الدوليين على هذه اللفتة الجميلة والمميزة.



هذا وقامت رئيسة الإتحاد وممثل وزير الثقافة بتقديم درعاً تكريمياً للدكتور فارس.

واختتم الحفل بالإعلان عن أسماء الرابحين حيث تسلموا الشهادات والجوائز. والرابحون كانوا من ثانوية السفير صور، ثانوية الكوثر بيروت، ثانوية الامام الجواد البقاع،

جامعة سيدة اللويزة، والجامعة اللبنانية. هذا وقامت رئيسة الإتحاد وممثل وزير الثقافة بتقديم درعاً تكريمياً للدكتور فارس.واختتم الحفل بالإعلان عن أسماء الرابحين حيث تسلموا الشهادات والجوائز. والرابحون كانوا من ثانوية السفير صور، ثانوية الكوثر بيروت، ثانوية الامام الجواد البقاع،جامعة سيدة اللويزة، والجامعة اللبنانية.

ضمن فعاليات الشهر الفرنكوفوني وبرعاية وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، أقيم في المكتبة الوطنية، حفل إعلان نتائج مسابقة الترجمة من اللغة العربية إلى الفرنسية Traducteur en herbe التي نظمها إتحاد المترجمين الدوليين، حيث تضمن الحفل كلمات مختلفة وتكريم للدكتور مروان فارس.