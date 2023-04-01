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لبنان

معلوماتٌ جديدة عن زيارة فرنجية إلى فرنسا.. ماذا كشفت؟

Lebanon 24
01-04-2023 | 12:56
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كشفت قناة "الجديد" أن رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية عاد مساء اليوم السبت إلى لبنان قادماً من العاصمة الفرنسية باريس. 
 
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إلى ذلك، فقد نقلت القناة عن مصادر فرنسية قولها إنّ "مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، تلقى ضمانات معينة من رئيس تيار المرده سليمان فرنجية بشأن الملف الرئاسي، وسينقلها إلى الجانب السعودي للبحث". 

مع هذا، فقد نفت المصادر ما تناقلته وسائل إعلام عن لقاء جمع ماكرون بفرنجية، مشيرة إلى أنّ فرنسا مستمرة بمسعاها لإيصال فرنجية إلى الرئاسة.

بدورها، نفت مصادر مقرّبة من فرنجية لـ"الجديد" الكلام السلبي بشأن زيارة الأخير إلى فرنسا، معتبرة أن "الأمور بحاجة إلى وقتٍ لإنضاجها، وفرنجية سيعود لوضع خارطة عمل داخلية تجيب على كل الهواجس المطروحة". 

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