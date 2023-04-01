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لبنان

كلاس: ما تعرضت له مدافن الموارنة في صيدا "عملٌ إلحادي"

Lebanon 24
01-04-2023 | 15:00
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غرّد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس عبر "تويتر" قائلاً: "كرامة الموت من الإيمان".

وأضاف: "ما تعرضت له مدافن الموارنة في صيدا، عمل إلحادي وجرمي مدان. منطقة العيش السلامي لا يعكر صفوها مجرمون حاقدون".
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جورج كلاس

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