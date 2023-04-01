خبرٌ مهم جداً عن الدولار والرواتب.. ما الجديد؟

كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" أنّ أغلب المصارف حوّلت رواتب موظفي القطاع العام نهاية شهر آذار الماضي إلى حسابات "الإكسترنال أكاونت"، ما يعني أنّ الموظف بات ملزماً سحب راتبه بالدولار من تلك الحسابات التي ستُدفع عليها عمولة وفقاً للعملة المرتبطة بها، أي بالدولار.

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وأشارت المصادر إلى أنّ الرواتب المحوّلة بالليرة ستدخل مباشرة إلى ذلك الحساب بالدولار، وقد أبلغت المصارف عملاءها بأنه يمكنهم الإستعلام عن مبلغ الدخل المحول إليهم بالليرة اللبنانية قبل تحويله إلى الدولار من خلال سعر "صيرفة" المعتمد داخل المصرف.