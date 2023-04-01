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لبنان

سوسان استنكر الإعتداء على المدافن المارونية في صيدا.. ماذا قال؟

Lebanon 24
01-04-2023 | 16:18
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استنكر مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في بيان "الإعتداء على المدافن المارونية في صيدا"، مؤكداً أن "للأموات حُرمة"، وقال: "هذا الإعتداء يجعلنا نؤكد على وحدة الصف وعلى العيش الواحد وعلى نبذ كل الفتن الطائفية والمذهبية. سنبقى صامدين بوجه كل هذه الأعمال المدانة والمستنكرة، وصيدا ستبقى مدينة العيش المشترك ومدينة الوفاق الوطني ومدينة المحبة".
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وأضاف: "صيدا التي مرت بظروف صعبة كثيرة بقيت على قيمها وعلى ثوابتها وعلى مبادئها وستظل أصوات أجراس الكنائس تحاكي صدى آذان المساجد في هذه المدينة التي تفتح قلبها وصدرها للجميع وتستقبل الجميع وتدعو الى قيام لبنان الواحد الموحد في أرضه وشعبه ومؤسساته".

وأردف: "آن الأوان لأن يذهب جميع المسؤولين في هذا البلد الى انتخاب رئيس جمهورية والى تأليف حكومة تستطيع أن تنهض بهذا البلد وتعيد البسمة على وجوه أبنائه".

وختم: "إنه رمضان هذا الشهر الكريم المبارك يلتقي مع الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية ليؤكدا معنى المحبة و الرحمة والتسامح الكرامة، كرامة الإنسان في أرضه وفي وطنه".
 
 
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