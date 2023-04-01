نائب مصدوم: "عصفورية" كاملة الأوصاف والمواصفات

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رأى عضو كتلة التغيير النائب ياسين ياسين، ان لبنان بحالته الراهنة كناية عن بقعة جغرافية يسودها التفكك والفلتان على كل المستويات، ولا يمكن بالتالي وصفها بالدولة او الكيان، فمن الانقسامات السياسية والطائفية والمناطقية، إلى السلاح غير الشرعي، إلى التفرج بدم بارد على انهيار الليرة، الى أزمة انتخاب الرئيس، ولغة التخاطب الفتنوي بين نواب الامة، ومقررات حكومة تصريف الاعمال، وصفقات التلزيمات بالتراضي، والقضاء المسيس، وانهيار قطاع المصارف والكهرباء والاتصالات والاستشفاء والتعليم، الى دائرة السير (النافعة)، ورواتب وأجور القطاع العام، الى محاولات نسف الانتخابات البلدية، واللائحة تطول وتطول، كلها ملفات صاخبة غارقة بالنزاعات والفساد والمصالح الخاصة، وان أكدت شيء، فعلى ان لبنان اليوم أشبه بـ «عصفورية» كاملة الأوصاف والمواصفات.وردا على سؤال، لفت ياسين الى ان وقائع التداول في اللجان النيابية المشتركة، أوحت بوجود نية مبيتة لدى الثنائي حزب الله حركة أمل، بتأجيل الانتخابات البلدية، مستغربا من جهة ثانية، اعتماد سياسة الناقض والمنقوض في مقاربة تمويل الانتخابات البلدية، بحيث تم استنزاف 70 مليون دولار من صندوق السحوبات الخاصة (SDR) دون تشريع أو رقيب او حسيب، ليصبح المس به اليوم بهدف تمويل الانتخابات البلدية، من المحرمات، وهو الدليل القاطع في ظل عدم إمكانية التشريع خلال الفراغ الرئاسي، على وجود نية لتأجيل الانتخابات وإبقاء القديم على قدمه.