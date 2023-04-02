إشكالٌ وإطلاق نار في القرقف - عكار.. ما علاقة عائلة الشيخ الراحل أحمد الرفاعي؟

أقدَم شبانٌ من عائلة الشيخ الرّاحل أحمد الرفاعي على طرد أحد أبناء رئيس بلدية القرقف السابق يحيى الرفاعي، وذلك أثناء تواجده داخل منزل ذويه في البلدة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ أفراداً من عائلة الشيخ توجهوا إلى منزل الرفاعي بعد تلقيهم معلومات تفيدُ بأنّ نجل رئيس البلدية يتواجد هناك. وعلى الفور، جرى طرده من المنطقة إحتجاجاً على الجريمة التي تورّط بها والده قبل أكثر من شهر.

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مع هذا، فقد أفادت المصادر أن إشكالاً بين الطرفين حصل خلال عملية الطرد، وقد تطور إلى إطلاق نارٍ من دون تسجيل إصابات في الأرواح.