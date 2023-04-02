Advertisement

لبنان

إشكالٌ وإطلاق نار في القرقف - عكار.. ما علاقة عائلة الشيخ الراحل أحمد الرفاعي؟

Lebanon 24
02-04-2023 | 00:28
A-
A+
Doc-P-1053021-638160188518266330.jpg
Doc-P-1053021-638160188518266330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدَم شبانٌ من عائلة الشيخ الرّاحل أحمد الرفاعي على طرد أحد أبناء رئيس بلدية القرقف السابق يحيى الرفاعي، وذلك أثناء تواجده داخل منزل ذويه في البلدة.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ أفراداً من عائلة الشيخ توجهوا إلى منزل الرفاعي بعد تلقيهم معلومات تفيدُ بأنّ نجل رئيس البلدية يتواجد هناك. وعلى الفور، جرى طرده من المنطقة إحتجاجاً على الجريمة التي تورّط بها والده قبل أكثر من شهر.
Advertisement
مع هذا، فقد أفادت المصادر أن إشكالاً بين الطرفين حصل خلال عملية الطرد، وقد تطور إلى إطلاق نارٍ من دون تسجيل إصابات في الأرواح. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-02
02:00 | 2023-04-02
02:30 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
09:47 | 2023-04-02
09:29 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website