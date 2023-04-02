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لبنان

الملفات الاجتماعية والمالية محور البحث الحكومي غداً.. وكلمة شاملة لميقاتي الثلاثاء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-04-2023 | 01:00
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أنهى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أداء مناسك العمرة في مكة المكرّمة بالمملكة العربية السعودية، ويعاود غداً نشاطه في السرايا حيث سيجتمع مع الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، ثم يرأس اجتماع "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام". 
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وبحسب أوساط  حكومية معنية، فإن "اللجنة التي تضم وزراء يمثلون كل المكوّنات السياسية الممثلة في الحكومة ستناقش مجمل الملفات المطلبية المتعلقة بالادارات والمؤسسات  العامة وتحدد معالم الحلول في ضوء التقرير المفصل الذي وضعته وزارة المال ليبنى على الشيء مقتضاه".
وشددت الأوساط على أن "اللجنة ستناقش التوجه الذي اعده رئيس الحكومة، بضرورة أن تكون الاقتراحات المقدمة ضمن الاطار الذي يسمح به واقع المالية العامة، وبعيدا عن المزايدات الشعبوية التي يعتمدها البعض، ولن يقبل بأن يستمر البعض في تحميله المسؤولية الاحادية عن واقع  اجتماعي ومالي على الجميع التعاون لتجاوزه  بعيدا عن المزايدات".
وتشدد الأوساط على أنه "ستكون  لرئيس الحكومة الثلاثاء اطلالة في خلال رعايته حفل افطار دار الايتام الاسلامية حيث سيلقي كلمة يحدد فيها طبيعة المرحلة المقبلة على الصعيد الحكومي، بعد التطورات الاخيرة التي حصلت".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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