حادث مروّع في الجنوب.. هذا ما جرى في منتصف الليل!

وقع حادثٌ سير مروع بين عدد من السيارات بُعيد منتصف ليل السبت - الأحد قرب مستشفى الشيخ راغب حرب في تول - الجنوب.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أسفرَ الحادث عن إصابة 5 أشخاصٍ بجروح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى فوراً لتلقي العلاج.