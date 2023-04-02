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لبنان

حادث مروّع في الجنوب.. هذا ما جرى في منتصف الليل!

Lebanon 24
02-04-2023 | 01:05
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وقع حادثٌ سير مروع بين عدد من السيارات بُعيد منتصف ليل السبت - الأحد قرب مستشفى الشيخ راغب حرب في تول - الجنوب.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أسفرَ الحادث عن إصابة 5 أشخاصٍ بجروح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى فوراً لتلقي العلاج. 
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