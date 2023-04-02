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لبنان

"التيار" يُعمّم على جمهوره: "لا تتفاعلوا معها"

خاص "لبنان 24" - صيدا

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Lebanon 24
02-04-2023 | 01:30
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عمّم "التيار الوطني الحر" على ناشطيه على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تجنب الخوض في أي نقاش انفعالي أو دفاعي مع الأخبار والتصريحات التي تتناول مسألة الخلافات الداخلية في "تكتل لبنان القوي" أو في داخل "التيار".
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وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ "رئيس "التيار" جبران باسيل، لا يريدُ تكريس فكرة الخلاف بينه وبين النواب العونيين الاساسيين، لأن ذلك سيعني انفراطاً كاملاً لعقد التكتل وتجذراً للخلاف بين الجمهور العوني".
وترى المصادر أن "هناك مخاوف جدية لدى باسيل من إمكانية حصول تطورات دراماتيكية، خصوصاً وأن حالة الانسجام بين النواب المعارضين له كبيرة جداً، حيث يتم التواصل والتنسيق بينهم، حتى بين الذين كانوا على خلاف سابقاً".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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