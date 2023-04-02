لبنان قد يرتبط بالفضاء.. خبرٌ يكشف الدليل!

كشفت المعلومات أن لبنان قد يستفيدُ من مشروع "ستارلينك" الذي يهدفُ إلى توفير خدمات إنترنت عالية السّرعة من الفضاء، وتصل إلى المناطق النائية على الأرض.

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إلا أنه ومع ذلك، فقد قالت مصادر ناشطة في قطاع الإتصالات لـ"لبنان24" إنّ "اللجنة الناظمة للإتصالات هي المُخوّلة دراسة ملف استفادة لبنان من المشروع العالميّ، إلا أن هذه اللجنة غير موجودة حالياً وصلاحياتها مُناطة بوزارة الإتصالات".