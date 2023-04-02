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لبنان

لبنان قد يرتبط بالفضاء.. خبرٌ يكشف الدليل!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-04-2023 | 01:45
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كشفت المعلومات أن لبنان قد يستفيدُ من مشروع "ستارلينك" الذي يهدفُ إلى توفير خدمات إنترنت عالية السّرعة من الفضاء، وتصل إلى المناطق النائية على الأرض. 
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إلا أنه ومع ذلك، فقد قالت مصادر ناشطة في قطاع الإتصالات لـ"لبنان24" إنّ "اللجنة الناظمة للإتصالات هي المُخوّلة دراسة ملف استفادة لبنان من المشروع العالميّ، إلا أن هذه اللجنة غير موجودة حالياً وصلاحياتها مُناطة بوزارة الإتصالات".

وأشارت المصادر إلى أنّه لا دراسة حالياً للملف، كما أنه لا إتجاه قريباً للبحثِ به، وقالت: "المشروع عالمي ويحتاجُ إلى موافقة من الجهات التنظيمية في لبنان، وقد يأخذُ هذا الأمر وقتاً طويلاً". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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