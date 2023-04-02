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لبنان

خلال أيام.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بــ"الدولار"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-04-2023 | 02:15
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علم "لبنان24" أنّ مصرف لبنان قد يُبقي على سعر دولار "صيرفة" عند حدود الـ90 ألف ليرة لبنانية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل استكمالِ عمليات تسديد الطلبات التي جرى تقديمها الأسبوع الماضي.
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وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي قرّر حالياً عدم إحداث أي بلبلةٍ في السّوق عبر أي تعديلٍ في سعر "صيرفة"، موضحة أنّ التدخل لمصرف لبنان مستمرّ عبر المنصة وحجم التداول عليها يتزايد تدريجياً وهو الأمر الذي أدى إلى استقرار نسبي في سعر الدولار ضمن السوق الموازية.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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