علم "لبنان24" أنّ مصرف لبنان قد يُبقي على سعر دولار "صيرفة" عند حدود الـ90 ألف ليرة لبنانية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل استكمالِ عمليات تسديد الطلبات التي جرى تقديمها الأسبوع الماضي.

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