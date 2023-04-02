سعرٌ جديد للدولار صباح الأحد.. إليكم كم بلغَ بعد "تراجع"

افتتح سعر الدولار في السوق الموازية عند سعر يتراوح بين 106400 و 106700 ليرة لبنانية.

وخلال ساعات مساء يوم أمس، سجل الدولار تراجعاً طفيفاً، إذ انكفأ سعرهُ من حدود الـ107000 إلى الـ106500 ليرة لبنانية.