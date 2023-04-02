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لبنان

هذا هو سعر "شمعة العيد"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-04-2023 | 02:45
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مع حلول عيد الشعانين، بلغ أدنى سعر لشمعة العيد المزينة 30$، ما دفع ببعض الأهالي إلى استبدالها بأغصان الزيتون.
وفي ظل هذا الوضع الصعب، عمدت كنائس إلى جمع المساعدات والتبرعات لشراء الشموع وتوزيعها على الأطفال والعائلات المحتاجة، في مبادرة تُؤكّد أنّ الكنيسة تقف إلى جانب أبنائها في هذا الظرف المعيشيّ الصعب الذي تمرّ به البلاد، كما قال مصدر كنسي معني.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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