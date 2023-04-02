هذا هو سعر "شمعة العيد"!

مع حلول عيد الشعانين، بلغ أدنى سعر لشمعة العيد المزينة 30$، ما دفع ببعض الأهالي إلى استبدالها بأغصان الزيتون.

وفي ظل هذا الوضع الصعب، عمدت كنائس إلى جمع المساعدات والتبرعات لشراء الشموع وتوزيعها على الأطفال والعائلات المحتاجة، في مبادرة تُؤكّد أنّ الكنيسة تقف إلى جانب أبنائها في هذا الظرف المعيشيّ الصعب الذي تمرّ به البلاد، كما قال مصدر كنسي معني.