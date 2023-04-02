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لبنان

نائبٌ "يسخر" من هذا الأمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-04-2023 | 03:15
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سخر أحد النواب المستقلين ممن راقبوا تفاصيل الاشكال الذي حصل في جلسة اللجان المشتركة  الثلاثاء الماضي من موقف حزب بارز، وقال: "إنّ تضامن هذا الحزب مع أحد أطراف الإشكال كان خجولاً وعلى قاعدة فرض واجب، علماً أن موقف أحد ممثلي هذا الحزب هو الذي أطلق الشرارة المباشرة  لوقوع الخلاف".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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