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لبنان

عملية أمنية للجيش في بريتال.. ما السّبب؟

Lebanon 24
02-04-2023 | 02:39
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أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنّ قوة من الجيش نفذت عمليات دهم بلدة بريتال بحثاً عن مطلوبين.
 
ووفقاً للمعلومات، فقد تزامنت المداهمات مع انتشارٍ كثيف للجيش في أنحاء البلدة. 
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