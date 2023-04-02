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لبنان
عملية أمنية للجيش في بريتال.. ما السّبب؟
Lebanon 24
02-04-2023
|
02:39
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أفادت مندوبة
"لبنان24"
في البقاع بأنّ قوة من الجيش نفذت عمليات دهم بلدة بريتال بحثاً عن مطلوبين.
ووفقاً للمعلومات، فقد تزامنت المداهمات مع انتشارٍ كثيف للجيش في أنحاء البلدة.
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