عملية أمنية للجيش في بريتال.. ما السّبب؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنّ قوة من الجيش نفذت عمليات دهم بلدة بريتال بحثاً عن مطلوبين.

ووفقاً للمعلومات، فقد تزامنت المداهمات مع انتشارٍ كثيف للجيش في أنحاء البلدة.