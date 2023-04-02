Advertisement

لبنان

الخازن استنكر الغارة الإسرائيلية على سوريا انطلاقاً من لبنان: ما حصل خرقٌ خطير

Lebanon 24
02-04-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1053071-638160274580095758.jpg
Doc-P-1053071-638160274580095758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستنكر الوزير السابق وديع الخازن في بيان، الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا وانتهاكها الاجواء اللبنانية، معتبراً أنها "خرق خطير لحرمة دولة مجاورة"، داعياً إلى "تحصين الموقف الداخلي لمواجهة الضغوط المتزايدة على لبنان من خلال إنتخاب رئيس جديد للجمهورية".
Advertisement
 
ورأى أن "الحكومة الإسرائيلية لم تجد مهرباً من أزمتها في الداخل وسياستها الفاشلة في تدجين المنطقة، بعدما بدأت تصول وتجول بكل أسلحتها الطائرة، إلا الخروج باعتداءاتها من خلال الأجواء اللبنانية، الأمر الذي يعتبر خرقاً خطيراً لحرمة دولة مجاورة، لضرب ضواحي دمشق، وهو مؤشر بارز على دخول المنطقة في أتون الصراع مع العدو الإسرائيلي"، لافتاً الى أن "هذا العدوان البالغ الخطورة ينبئ بأن إسرائيل ماضية في طريق الحرب غير عابئة بكل قرارات الشرعية الدولية".
 
وأكد أنه "أمام هذا التصعيد المتهور، لا بد من أن نؤكد وقوفنا خلف الجيش في ما يراه مناسبا للتصدي لاي عدوان إسرائيلي على لبنان وحدوده البرية ومياهه الإقليمية وثرواته النفطية"، داعياً إلى "تحويل كل إهتماماتنا للشأن المعيشي وتحصين الموقف الداخلي لمواجهة الضغوط المتزايدة على لبنان، من خلال إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتعزيز التلاحم على جميع المستويات الداخلية والتي تشكل خط الدفاع الأول عن لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-02
02:00 | 2023-04-02
02:30 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
09:47 | 2023-04-02
09:29 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website