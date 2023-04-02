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لبنان

"أمرٌ تدميري".. هذا ما كُشف عن "كسارة" في الشمال!

Lebanon 24
02-04-2023 | 03:21
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أبلغت لجنة كفرحزير البيئية النيابة العامة في لبنان الشمالي والجهات الأمنية المختصة في بيان، أنه "تم رصد كسارة شركة الترابة الوطنية تعمل رغم انتهاء المهلة المعطاة لها من وزارتي البيئة والصناعة، كما سبق أن تم رصد حفارات شركة هولسيم تحفر مجرى نهر العصفور والاراضي المحيطة به بشكل تدميري خطير، بعدما اقتلعت آلاف الاشجار من حرج المجيدل التاريخي ودمرت أراضي البناء السكنية المطلة على خليج شكا - الهري السياحي".
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ودعت اللجنة النيابة العامة والقوى الأمنية الى "ايقاف اعمال الشركتين المخالفتين للقانون وتنظيم محاضر ضبط بهما مع تزايد جرائمهما البيئية والصحية".
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