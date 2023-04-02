"أمرٌ تدميري".. هذا ما كُشف عن "كسارة" في الشمال!

Advertisement

أبلغت لجنة كفرحزير البيئية النيابة العامة في لبنان الشمالي والجهات الأمنية المختصة في بيان، أنه "تم رصد كسارة شركة الترابة الوطنية تعمل رغم انتهاء المهلة المعطاة لها من وزارتي البيئة والصناعة، كما سبق أن تم رصد حفارات شركة هولسيم تحفر مجرى نهر العصفور والاراضي المحيطة به بشكل تدميري خطير، بعدما اقتلعت آلاف الاشجار من حرج المجيدل التاريخي ودمرت أراضي البناء السكنية المطلة على خليج شكا - الهري السياحي".ودعت اللجنة النيابة العامة والقوى الأمنية الى "ايقاف اعمال الشركتين المخالفتين للقانون وتنظيم محاضر ضبط بهما مع تزايد جرائمهما البيئية والصحية".