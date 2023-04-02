الراعي يُجدّد نداءه إلى النواب: لإنتخاب رئيس

جدّد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي دعوته النواب إلى إنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، وقال: "ليعلم السياسيّون وعلى رأسهم نواب الأمّة أنّ ضامن السياسة الصّالحة هو انتخاب رئيس جمهوريّة لكي تنتظم معه المؤسّسات الدستوريّة".

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وفي عظة أحد الشعانين، تحدّث الراعي عن الخلوة الروحية المرتقبة في بيت عنيا بعد أيام، مشيراً إلى أنّ النواب المسيحيين سيجتمعون هناك من أجل الصلاة معاً على نيّة خلاص لبنان من أزماته السياسية والإجتماعية والإقتصادية.



مع هذا، فقد اعتبرَ الراعي أنّ "السياسي الحقيقي خادم وعندما لا يكون خادماً يكون سياسياً سيئاً"، وأضاف: "السياسيّ مدعو ليدّمر في ذاته خطية الفساد والتعدي على المال العام".