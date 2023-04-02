عن الدولار.. إليكم ما قاله أحد النواب

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "فجوة كبيرة ملفتة، بين أن يستورد تجار لبنان بقيمة 19 أو 20 مليار دولار سنة 2022، وبين الاستنزاف الحاصل في عملتنا الصعبة، المنطق يقول إن بعض التجار يهرب الدولار للخارج، ناهيك عن النزيف الحاصل إلى سوريا وبعض الدول الأخرى.... كيف ومتى يتم ضبط هذه الفوضى، التي هي بمثابة خيانة؟"

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