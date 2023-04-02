تفاصيل طقس لبنان في أحد الشعانين والأيام المقبلة.. هل ستنخفض الحرارة؟

يشهدُ طقس لبنان استقراراً اليوم وخلال الأيام المقبلة أيضاً، مع ارتفاعٍ تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح دافئة جداً غداً والثلاثاء وتتخطى معدلاتها الموسمية قبل أن تعود وتنخفض يومي الاربعاء والخميس.

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تفاصيل حالة الطقس:

‎الأحد:



‎1- الحرارة ساحلاً 12 و 20 درجة، بقاعاً بين 4 و 18 وعلى الـ1000 متر بين 8 و 15



2- الجو: مشمس الى غائم جزئياً



3- الرياح: غربية وسرعتها بين 20 و 40 كم/س



4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و 80%



‎5- الضغط الجوي السطحي 1017 hpa



‎6- الرؤية جيدة



7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة



‎الاثنين:

مستقر ودافئ نهاراً والجو قليل السحب. أما الحرارة فسترتفع وتتراوح بين 14 و 24 ساحلاً، وبين 8 و 23 بقاعاً وبين 10 و 21 على الـ 1000 متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.



‎الثلاثاء:

مستقر ودافئ جداً نهاراً والجو قليل السحب. أما الحرارة فسترتفع وتتراوح بين 16 و 29 ساحلاً وبين 10 و 26 بقاعاً وبين 12 و 25 على الـ1000 متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و40 كم/س.



