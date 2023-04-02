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لبنان

تفاصيل طقس لبنان في أحد الشعانين والأيام المقبلة.. هل ستنخفض الحرارة؟

Lebanon 24
02-04-2023 | 04:43
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يشهدُ طقس لبنان استقراراً اليوم وخلال الأيام المقبلة أيضاً، مع ارتفاعٍ تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح دافئة جداً غداً والثلاثاء وتتخطى معدلاتها الموسمية قبل أن تعود وتنخفض يومي الاربعاء والخميس.
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تفاصيل حالة الطقس:
الأحد:

‎1- الحرارة ساحلاً 12 و 20 درجة،  بقاعاً بين 4 و  18  وعلى الـ1000 متر بين 8 و 15

2- الجو: مشمس الى غائم جزئياً

3- الرياح: غربية وسرعتها بين 20 و 40 كم/س

4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و 80%

‎5- الضغط الجوي السطحي 1017 hpa

‎6- الرؤية جيدة

7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة

‎الاثنين:
 
مستقر ودافئ نهاراً والجو قليل السحب. أما الحرارة فسترتفع وتتراوح بين 14 و 24 ساحلاً، وبين 8 و 23 بقاعاً وبين 10 و 21 على الـ 1000 متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.

‎الثلاثاء:
 
مستقر ودافئ جداً نهاراً والجو قليل السحب. أما الحرارة فسترتفع وتتراوح بين 16 و 29 ساحلاً وبين 10 و 26 بقاعاً وبين 12 و 25 على الـ1000 متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و40 كم/س.

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