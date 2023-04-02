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لبنان

طرابلس حزينة... حادث سير أليم يخطف إبنها الشاب غسان في أميركا

Lebanon 24
02-04-2023 | 05:32
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تُوفي الشاب غسان ضوان بابا اثر حادث سير اليم في الولايات المتحدة الاميركية.
 
 
والجدير بالذكر أنّ الراحل من مدينة طرابلس.
 
 
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