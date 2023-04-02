العيد كاد أنّ يتحوّل إلى مأساة.. شاهدوا بالصور ما حصل خلال إحتفال الشعانين في هذه المنطقة

أُصيبت فتاة برصاصة طائشة في رجلها، خلال مشاركتها في احتفال الشعانين صباح اليوم في بلدة كفرشيما.

وقد عمل الدفاع المدني على إسعاف الفتاة ونقلها إلى المستشفى لتقلي العلاج.

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الصور أدناه بعدسة الزميلة ستيفاني راضي: