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لبنان

العيد كاد أنّ يتحوّل إلى مأساة.. شاهدوا بالصور ما حصل خلال إحتفال الشعانين في هذه المنطقة

Lebanon 24
02-04-2023 | 06:12
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أُصيبت فتاة برصاصة طائشة في رجلها، خلال مشاركتها في احتفال الشعانين صباح اليوم في بلدة كفرشيما.
 
 
وقد عمل الدفاع المدني على إسعاف الفتاة ونقلها إلى المستشفى لتقلي العلاج.
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الصور أدناه بعدسة الزميلة ستيفاني راضي:
 
 
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