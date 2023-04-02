هاشم دعا إلى تقديم شكوى بانتهاكات العدو أجواء لبنان لضرب سوريا

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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "ما تتعرض له سوريا من اعتداءات من أجواء لبنان، إنما هو اعتداء على لبنان وانتهاك للسيادة الوطنيةـ إذ تكررت هذه الانتهاكات وهذا ما يتطلب من الحكومة اللبنانية تقديم شكوى للامم المتحدة لوضع حد للهمجية الصهيونية المتفلتة من كل القرارات والمواثيق الدولية".وشدد في بيان على أن "التجربة أثبتت أن هذا العدو لا يفهم الا لغة القوة، لهذا لا يجوز الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة"، لافتا إلى أن "عدم انصياع العدو الاسرائيلي للقرارات الدولية يتحمله المجتمع الدولي المعني بتهديد الأمن والسلم الدوليين نتيجة الارهاب الصهيوني واستمراره بسياسة الاستفزاز والعدوان الذي يستدعي مواجهته بكل الاساليب".