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لبنان

هزة أرضية ضربت لبنان.. وسكان هذه الدولة العربية شعروا بها

Lebanon 24
02-04-2023 | 06:52
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أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 13 هزة أرضية تراوحت بين ضعيفة الشدة ومتوسطة الشدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 7:46 من صباح اليوم هزة ضعيفة جنوب شرق اللاذقية بـ 10 كم، و6 هزات في لواء اسكندرون، اثنتان منها متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربتا شاطئ لواء اسكندرون شمال اللاذقية بـ 59 كم و63 كم، والأربعة الأخرى ضعيفة، وهزتين ضعيفتين في كل من لبنان وفلسطين، و4 هزات ضعيفة في تركيا.
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وأشار المركز إلى أن الهزات جاءت على أعماق مختلفة وصلت إحداها التي ضربت فلسطين إلى عمق 92 كم. (سانا) 

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