نائب جديد ينضم الى المتمايزين عن باسيل

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لا يزال "تكتل لبنان القوي" يترنح بشكل كبير في ظل عملية تمايز واسعة وعلنية بين بعض النواب ورئيس التكتل النائب جبران باسيل، وهذا الامر يهدد بشكل جدي وحدة الكتلة النيابية العونية.وبحسب مصادر مطلعة فإن نائبا جديدا بات يعلن في جلساته الخاصة عدم رغبته بالالتزام بالقرارات الباسيلية عموما، و"بتوجهاته الرئاسية" خصوصا، على اعتبار انها غير منطقية. وهذا النائب البقاعي كان مشهورا بأنه "يبصم" لباسيل على العمياني ويوجه "الرسائل الحادة" الى خصوم "التيار الوطني الحر".وبحسب المصادر فإن باسيل يعلم حجم المأزق الداخلي في "التيار الوطني الحر" لذلك فهو يصعّد موقفه السياسي والطائفي لتجييش جمهور "التيار" بما يشكل رادعا لاي نائب يفكر بالانسحاب من التكتل خوفا من اتهامه بالخيانة.