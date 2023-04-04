هل ستدعو قطر الى طاولة حوار جديدة؟

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إستشفَّ رئيس حزب بارز بعد اجتماعه بوزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي "أن هناك عملية إستماع مركزة من قبل الوزير القطري، تشير الى إمكان الدخول في طرح مبادرة جديدة من قبل القطريين بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية. أما الإحتمال الثاني فقد يكون طاولة حوار جديدة تشمل مختلف الأطراف للمساعدة في الوصول الى حل لأزمة إنتخاب الرئيس".واشار رئيس الحزب الى "أنه في كلا الحالتين ليس هناك من عملية فرض رئيس طرف أو تحدٍ أو غير مؤمن بالثوابت الوطنية الكبرى".وكان الموفد القطري قال في حديث تلفزيوني ليل أمس "إن الزيارة الى لبنان تأتي في إطار تعزيز العلاقة الثنائية بين قطر ولبنان وتطويرها على كل الصعد، وحريصون على مدّ يد العون والمساعدة للأشقاء في لبنان.أضاف: نحض الأشقاء في لبنان على تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية، مشيراً الى أنّ قطر تحرص على توحيد الجهود الاقليمية والدولية لمساعدة لبنان.واشار الى أنّ العمل ضمن المنظومة الدولية هو ركيزة أساسية ضمن استراتيجية قطر وسياستها الخارجية، والمشاركة في اجتماع باريس مهمة جداً وأهم النتائج التي خرجت عن لقاء باريس هي حثّ المسؤولين على ملء الفراغ الرئاسي.