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لبنان

القرار حسمه "اثنان": لا سحب لترشيح معوّض من دون تسوية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-04-2023 | 01:45
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بالرغم من الضغوط التي يفرضها الواقع السياسي على كل مَنْ يدعم ترشيح رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، والتي تحتم سحب ترشيحه تماشيا مع التطورات، الا ان القرار اتخذ بالاستمرار في الترشح.
 وبحسب مصادر مطلعة "فإن القوات اللبنانية" تحديدا، بالاتفاق مع النائب معوض لن يذهبا الى اي خطوة مرتبطة بسحب الترشيح في الوقت الحاضر، علما ان باقي قوى المعارضة ميالة الى الاتفاق على اسم جديد.
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وتقول المصادر ان الخلاف حول الابقاء على ترشيح معوض او سحبه، يعود الى قناعة لدى القوات ومعوض بأن سحب الترشيح من دون ثمن سياسي هو تراجع امام حلفاء حزب الله.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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