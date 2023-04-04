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لبنان

" لا تقترب بلغ فورا"... الجيش يرفع الصوت في اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام

Lebanon 24
04-04-2023 | 01:45
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 كتب الجيش عبر موقعه على "تويتر": "لا تقترب، لا تلمس، بلغ فورا. اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام".
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