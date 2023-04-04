Advertisement

لبنان

ليس الدولار.. طريقة تجعلكم تُحافظون على أموالكم من دون ان تخسر قيمتها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-04-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1053674-638161952375298325.jpg
Doc-P-1053674-638161952375298325.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد أسعار الذهب في الفترة الأخيرة ارتفاعا لافتاً، فقد تجاوز سعر المعدن الأصفر أمس الإثنين الـ 2000 دولار للأونصة الواحدة، يأتي ذلك عقب قرار "أوبك+" بخفض إضافي طوعي للإنتاج حتى نهاية عام 2023، إضافة إلى الأزمة المصرفية التي عصفت بالولايات المتحدة مع انهيار عدد من المصارف.  
Advertisement
 
أما في لبنان وبعدما تحوّلت منازل اللّبنانيين الى "مصارف مصغّرة" يحتفظون فيها بما تبقى من أموالهم، عاد الحديث عن الآلية الأفضل للاحتفاظ بهذه الأموال كي لا تخسر قيمتها مع الزمن وان تكون آمنة تجنبا لأي سرقة محتملة مع تزايد عدد السرقات والخطف والابتزاز المالي في الفترة الأخيرة.

فهل يكون شراء الذهب هو الحل؟  
 يوضح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة لـ"لبنان 24" ان "الأزمة التي تعرّض لها الدولار مع قضية انهيار مصرف "سيليكون فالي" وبنوك أخرى في أميركا مرت على خير واستطاعت الخزينة الأميركية ان تنظم الأمور وان تمسك بالوضع وعاد وضع الدولار يتحسن تدريجيا وبالتالي من يملك دولارات لا خطر عليه ".
 ولفت إلى انه "من المفضل الاستثمار في الذهب الذي يسمى بـ"الملاذ الآمن" لأنه يُحافظ على قيمته وقد يتحسن وضعه أكثر لكن هذا التحسن يرتبط أيضا بعدة عوامل منها أزمة المصارف في أميركا إضافة إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي".  
 
وأشار علامة إلى انه "في الفترة الأخيرة قام العديد من الدول بشراء كميات من الذهب وبالتالي ارتفع سعره ووصل سعر الأونصة إلى أكثر من 2000 دولار، وبالتالي الاستثمار بالذهب يبقى آمنا لأنه من المعادن التي تحافظ على قيمتها وهو مطلوب دائما".  


 وتابع: "فقدان اللبناني ثقته بالقطاع المصرفي وخوفه من إيداع دولاراته في المصارف وتحوّل اقتصادنا إلى اقتصاد نقدي يحتم عليه الاحتفاظ ببعض الدولارات للأمور الاستهلاكية والحياتية والتجارية فلا سبيل للتخلص كليا من الدولارات، كما بإمكانه الاستثمار في الذهب وذلك للتنويع في المحفظة المالية ولو كانت صغيرة، واعتماد ما يعرف بالتحوّط أي اللجوء إلى وسائل تحفظ للأموال قيمتها فلا تتآكل".   



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2023-04-06
02:00 | 2023-04-06
01:58 | 2023-04-06
01:54 | 2023-04-06
01:45 | 2023-04-06
01:30 | 2023-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website