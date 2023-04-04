18
o
بيروت
20
o
طرابلس
0
o
صور
19
o
جبيل
0
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ليس الدولار.. طريقة تجعلكم تُحافظون على أموالكم من دون ان تخسر قيمتها
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-04-2023
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد أسعار الذهب في الفترة الأخيرة ارتفاعا لافتاً، فقد تجاوز سعر المعدن الأصفر أمس الإثنين الـ 2000 دولار للأونصة الواحدة، يأتي ذلك عقب قرار "أوبك+" بخفض إضافي طوعي للإنتاج حتى نهاية عام 2023، إضافة إلى الأزمة المصرفية التي عصفت بالولايات المتحدة مع انهيار عدد من المصارف.
Advertisement
أما في لبنان وبعدما تحوّلت منازل اللّبنانيين الى "مصارف مصغّرة" يحتفظون فيها بما تبقى من أموالهم، عاد الحديث عن الآلية الأفضل للاحتفاظ بهذه الأموال كي لا تخسر قيمتها مع الزمن وان تكون آمنة تجنبا لأي سرقة محتملة مع تزايد عدد السرقات والخطف والابتزاز المالي في الفترة الأخيرة.
فهل يكون شراء الذهب هو الحل؟
يوضح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة لـ"
لبنان 24
" ان "الأزمة التي تعرّض لها الدولار مع قضية انهيار مصرف "سيليكون فالي" وبنوك أخرى في أميركا مرت على خير واستطاعت الخزينة الأميركية ان تنظم الأمور وان تمسك بالوضع وعاد وضع الدولار يتحسن تدريجيا وبالتالي من يملك دولارات لا خطر عليه ".
ولفت إلى انه "من المفضل الاستثمار في الذهب الذي يسمى بـ"الملاذ الآمن" لأنه يُحافظ على قيمته وقد يتحسن وضعه أكثر لكن هذا التحسن يرتبط أيضا بعدة عوامل منها أزمة المصارف في أميركا إضافة إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي".
وأشار علامة إلى انه "في الفترة الأخيرة قام العديد من الدول بشراء كميات من الذهب وبالتالي ارتفع سعره ووصل سعر الأونصة إلى أكثر من 2000 دولار، وبالتالي الاستثمار بالذهب يبقى آمنا لأنه من المعادن التي تحافظ على قيمتها وهو مطلوب دائما".
وتابع: "فقدان اللبناني ثقته بالقطاع المصرفي وخوفه من إيداع دولاراته في المصارف وتحوّل اقتصادنا إلى اقتصاد نقدي يحتم عليه الاحتفاظ ببعض الدولارات للأمور الاستهلاكية والحياتية والتجارية فلا سبيل للتخلص كليا من الدولارات، كما بإمكانه الاستثمار في الذهب وذلك للتنويع في المحفظة المالية ولو كانت صغيرة، واعتماد ما يعرف بالتحوّط أي اللجوء إلى وسائل تحفظ للأموال قيمتها فلا تتآكل".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بولا يعقوبيان تحتفل بعيد ميلادها.. وظهور نادر لزوجها المصرفي الكبير تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
بولا يعقوبيان تحتفل بعيد ميلادها.. وظهور نادر لزوجها المصرفي الكبير تعرفوا إليه (صور)
03:02 | 2023-04-05
05/04/2023 03:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور: "تزوجت" نفسها في ايطاليا.. وتوثق الحفل شاهدوا الصور والفيديو
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور: "تزوجت" نفسها في ايطاليا.. وتوثق الحفل شاهدوا الصور والفيديو
04:01 | 2023-04-05
05/04/2023 04:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بطل مسلسل "الثمن" يُفاجئ الجمهور بشعر أشقر.. وزوجته الأوكرانية تلفت الأنظار بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
بطل مسلسل "الثمن" يُفاجئ الجمهور بشعر أشقر.. وزوجته الأوكرانية تلفت الأنظار بجمالها (فيديو)
03:20 | 2023-04-05
05/04/2023 03:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار الى مزيد من الانخفاض... خطوات تساعد واخرى تعرقل
Lebanon 24
الدولار الى مزيد من الانخفاض... خطوات تساعد واخرى تعرقل
11:36 | 2023-04-05
05/04/2023 11:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سيُصبح الحدّ الأدنى للأجور إذا أُقرّ المرسوم؟
Lebanon 24
كم سيُصبح الحدّ الأدنى للأجور إذا أُقرّ المرسوم؟
07:47 | 2023-04-05
05/04/2023 07:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:15 | 2023-04-06
مرشح رئاسي يستقبل شخصية فرنسية رفيعة!
02:00 | 2023-04-06
هل سيكون ما بعد "الخلوة المسيحية" غير ما قبله؟
01:58 | 2023-04-06
وزير استشهد بالانجيل لتأكيد عبارة استعملها "أزعجت البعض"
01:54 | 2023-04-06
العليه: اذا لم يتقيد كازينو لبنان بموجبات القانون سنطلب تغريمه
01:45 | 2023-04-06
التسريبات المتناقضة للتشويش على الزيارة وتطورات جديدة مرتقبة
01:30 | 2023-04-06
نائب يسعى لإيصال شقيقه!
فيديو
هرة تسللت إلى مسجد واعتلت كتف الإمام وهو يصلي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هرة تسللت إلى مسجد واعتلت كتف الإمام وهو يصلي.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-04-05
06/04/2023 09:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من 19 طابقاً وارتطم بسيارة ثم نهض وكأنّ شيئاً لم يكن.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سقط من 19 طابقاً وارتطم بسيارة ثم نهض وكأنّ شيئاً لم يكن.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-04-05
06/04/2023 09:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
Lebanon 24
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
05:00 | 2023-04-01
06/04/2023 09:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact