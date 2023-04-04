Advertisement

لبنان

مؤشرات ايجابية في موضوع الودائع وخطة التعافي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-04-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1053676-638161954534961910.jpg
Doc-P-1053676-638161954534961910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسجل أوساط مشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لمناقشة اقتراح قانون استعادة الانتظام المالي "انطباعا إيجابيا تجاه جدية النقاشات وبدء معالجة مشكلة الارقام والمعطيات حول الودائع والنظام المصرفي، وهي الارقام والمعطيات التي كانت غائبة او غامضة وغير نهائية"، كما تقول الاوساط.
Advertisement
أضافت" ان هذا التطور يشكل مؤشرا ايجابيا الى امكانية الوصول إلى نتائج حول موضوع الودائع وخطة التعافي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات يحضرها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وممثلون عن جمعية المصارف.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2023-04-06
02:00 | 2023-04-06
01:58 | 2023-04-06
01:54 | 2023-04-06
01:45 | 2023-04-06
01:30 | 2023-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website