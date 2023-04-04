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لبنان

حزب الله: نحيي الحكومة الأندونيسية لرفضها مُشاركة العدو الإسرائيلي في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت العشرين

Lebanon 24
04-04-2023 | 01:57
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حيا "حزب الله" في بيان، "الحكومة الأندونيسية على موقفها الرافض لمُشاركة العدو الإسرائيلي في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت العشرين المقررة الشهر المقبل، ويخص حاكم مُقاطعة بالي والعلماء وجميع القوى على هذا الموقف المشرف ضدّ التطبيع مع كيان العدو".
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كما حيا "الرياضي اللبناني مازن شريم العامل في قناة الميادين على موقفه الوطني المقاوم برفض الانضمام إلى المجموعة الرياضية التي تضمّ كيان العدو مُعتبرًا أنّ خسارة اللقب أهم من مصافحة أعداء الوطن ومُدمّريه.
ورأى في "هذه المواقف الرسمية والشعبية والفردية الشامخة تعبيرًا واضحًا عن أصالة ووعي شعوب الأمتين العربية والإسلامية وإدراكهما لأهمية مُقاطعة العدو الإسرائيلي ورفض التطبيع معه وجعله منبوذًا مُحاصرًا.
وأعرب عن "اعتزازه بهذه المواقف الجريئة مع ما تحمله من مخاطر حرمانها من حقوقها الرياضية والتنافسية".
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