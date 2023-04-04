في "بيت عنيا" – لبنان... العازار لن يقوم من قبره

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فالمسيحيون الذين يتبّعون التقويم الغربي تذكرّوا يوم السبت الماضي في احتفالاتهم الليتورجية كيف أقام السيد المسيح العازار من القبر في بلدة بيت عنيا. أمّا في "بيت عنيا" – حريصا، فإن العازار سيبقى في قبره، ولن تكون له قيامة، ما دام ممثلو "المسيحيين الغربيين" و"المسيحيين الشرقيين"، الذي سيجتمعون غدًا حول وليمة عرس الحمل، لا يتكلمون مع بعضهم البعض بلغة واحدة، بل لكل واحد منهم لغته الخاصة به. وبمّا أن كل واحد سيبقى، بعد هذا "اللقاء الروحي"، على موقفه السابق، فإنه يمكن القول إن هذا اللقاء سيكون يتيمًا. وبما أنه سيكون صوريًا ولن يؤدّي إلى أي نتيجة عملية فإن أي كلام سيُقال عنه، ومن بينه كلام هذا المقال، سيكون مبرّرًا ومنطقيًا، خصوصًا إذا قيل إنه "لزوم ما لا يلزم"، وكان من الأفضل ألاّ يدعو إليه الداعي.لم أفهم ولن أفهم كيف سيجتمع هؤلاء النواب غدًا في لقاء يُفترض من حيث عناوينه أن يكون لقاء أخويًا بما أنه "لقاء روحي مخصّص للصلاة والتأمل والتوبة"، وهم لا يتكلمون مع بعضهم البعض في أمور جوهرية، ويجرؤون على ترداد مقولة "إن الخلاف في الأمور السياسية لا يفسد في الودّ قضية".فأي لقاء، وأيًّا كان لونه وعنوانه، لن ينتج عنه توافق على رئيس للجمهورية هو لقاء عقيم. وأي لقاء لا تكون الصراحة إحدى محرّكاته الأساسية لن يُكتب له النجاح، وسيدخل في سجل اللقاءات الفاشلة، وإن الصلوات النيابية التي ستتلى في "أربعة أيوب" لن يكون لها المفعول السحري، ولن تكون مقبولة إذا ما قيست بميزان مقدار ما في القلوب من نوايا غير صافية.وقد يصح في هذا اللقاء ما قاله عمر ابن الخطاب: "لو اطلع الناس (النواب المسيحيون) على ما في قلوب البعض، لما تصافحوا إلا بالسيوف".نقول ما نقوله ليس تشفّيًا ولا استهزاء ولا شماتة، بل لأن تجارب الماضي تجعلنا ننفخ على اللبن، وذلك لكثرة ما كوانا حليب المناكفات والخلافات المسيحية – المسيحية، وقد صدّقنا في يوم من الأيام أن هذه الخلافات قد ولّت إلى غير رجعة، وأن "خبرية أوعا اخيّك" قد ساهمت في وقت من الأوقات بتصفية القلوب وتصافح الأيدي ونسيان مآسي الماضي والتطلع نحو المستقبل بنظرة واحدة، ولكن هذه "الأوعى" لم تطل كثيرًا وسقطت في أول امتحان ثقة، وبقي ما في القلوب يعتمر ويعتصر حقدًا وكراهية.فلا قيامة للعازار لبنان ما لم تصفَ القلوب، وما لم تتطهرّ الأفكار من سموم الماضي.