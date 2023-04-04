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لبنان

بعدما ابلغه مدراء الثانويات بما يجري.. نائب يقترح حلا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-04-2023 | 03:15
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يسعى أحد النواب الى تأمين باصات صغيرة يصل عددها الى ٤ من أجل تأمين المواصلات لاساتذة الثانويات والتكميليات الرسمية من منازلهم الى المدارس في نطاق قضائه وذلك بعد أن أبلغه مدراء الثانويات تعذر وصول عدد من الأساتذة الى المدراس بسبب غلاء المحروقات، مما يدفع المدراء الى صرف التلاميذ ليعودوا الى منازلهم من دون تعليم.
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وعلم ان النائب طلب من المدراء التواصل مع الأساتذة وعرض الفكرة عليهم للانطلاق بها فورا.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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