هل أسقط "حزب الله" هذا المرشّح؟

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في قراءة لحديث رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الذي انتقد فيه "المرشّح الإقتصاديّ لأنّه يكون خاضعاً لإملاءات الدول الخارجيّة وصندوق النقد الدوليّ"، أشارت أوساط سياسيّة إلى أنّ "حزب الله" أجهض وصول أيّ شخصيّة إقتصاديّة، بحجّة أنّها ستأتي لتنفيذ أجندات الخارج، وتفتح الباب لتدخّلات البلدان الغربيّة في الشأن الداخليّ اللبنانيّ تحت ذريعة تقديم المساعدات والأموال لنهوض الإقتصاد.ولفتت الأوساط إلى أنّ "حزب الله" جدّد تمسّكه برئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، ولا يزال يرفض أيّ حلّ وسطيٍّ للتوافق حول مرشّحٍ جامعٍ.