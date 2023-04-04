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لبنان

جريحان في حادث سير... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-04-2023 | 02:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على طريق عام الحوش عين بعال بالقرب من منتزه القلعة ادى الى سقوط جريحين، تم نقلهما بصورة مباشرة الى المستشفى اللبناني الإيطالي" في صور.
 
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