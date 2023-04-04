جزم نائب "ممانع "أن لا إنتخابات بلدية وإختيارية.

وخلال دردشةٍ مع عدد من الصحافيين في مجلس النواب، قال: "كان على وزير الداخلية بسام مولوي أن يكون منطقياً وواقعياً ويصارح الرأي العام اللبناني بإستحالة إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية ، ليس لأسباب سياسية كما يزعم البعض، بل لاعتبارات لوجستي بإمتياز، ولانه بكل بساطة ليس هناك قطاع عام في لبنان ليجري هذه الإنتخابات".

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وسأل:

- هل من دوائر نفوس تعمل، من أجل الإستحصال على بطاقات هوية أو إخراجات قيد وخاصةً في أقضية ومحافظات الأطراف؟

- من يستطيع أن يستحصل على جواز سفر مثلاً للإنتخاب من خلاله؟

- هل الأساتذة المضربون أصلاً ولن يشاركوا في الإمتحانات الرسمية سوف يشاركون في الإنتخابات؟

- هل الأسلاك العسكرية أولويتها التعبئة من أجل الإنتخابات ام الأمن الذي يفترض أن يكون بندا اول في هذه الظروف!

- هل القضاة سيشاركون في لجان القيد العليا وهم لا يحضرون جلسات العجلة حتى؟

- وأخيراً هل يوجد موظفون لإستيعاب حوالى 100 الف ترشيح على مختلف الأراضي اللبنانية!

لكل هذه الاسباب، يختم النائب قائلاً: "لا إنتخابات، والجميع يعلمون ذلك".