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لبنان

نائب يعدّد الأسباب الموجبة و"يحسم": هذا مصير الانتخابات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-04-2023 | 03:19
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جزم نائب "ممانع "أن لا إنتخابات بلدية وإختيارية.
وخلال دردشةٍ مع عدد من الصحافيين في مجلس النواب، قال: "كان على وزير الداخلية بسام مولوي أن يكون منطقياً وواقعياً ويصارح الرأي العام اللبناني بإستحالة إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية ، ليس لأسباب سياسية كما يزعم البعض، بل لاعتبارات لوجستي بإمتياز، ولانه بكل بساطة ليس هناك قطاع عام في لبنان ليجري هذه الإنتخابات".
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وسأل: 
- هل من دوائر نفوس تعمل، من أجل الإستحصال على بطاقات هوية أو إخراجات قيد وخاصةً في أقضية ومحافظات الأطراف؟
- من يستطيع أن يستحصل على جواز سفر مثلاً للإنتخاب من خلاله؟ 
- هل الأساتذة المضربون أصلاً ولن يشاركوا في الإمتحانات الرسمية سوف يشاركون في الإنتخابات؟
- هل الأسلاك العسكرية أولويتها التعبئة من أجل الإنتخابات ام الأمن الذي يفترض أن يكون بندا اول في هذه الظروف! 
- هل القضاة سيشاركون في لجان القيد العليا وهم لا يحضرون جلسات العجلة حتى؟ 
- وأخيراً هل يوجد  موظفون لإستيعاب حوالى 100 الف ترشيح على مختلف الأراضي اللبنانية! 
لكل هذه الاسباب، يختم النائب قائلاً: "لا إنتخابات، والجميع يعلمون ذلك".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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