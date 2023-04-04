جنبلاط عرض التطورات مع الوزير القطري واستقبل المطران عمار

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء أمس، وزير الدولة في وزارة الخارجية في دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي، يرافقه السفير القطري في لبنان السيد إبراهيم عبد العزيز السهلاوي وأعضاء الوفد، في حضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب هادي أبو الحسن، حيث تم عرض للتطورات العامّة في لبنان والمنطقة.