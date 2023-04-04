مفاجأة لطقس لبنان غداً.. ماذا سنشهد الأربعاء؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً مع انخفاض ملحوظ وسريع في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بخاصة فوق الجبال، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً، يتوقع هطول أمطار خفيفة محلية اعتباراً من المساء.

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وجاء في النشرة الاتي:



- الحالة العامة:

طقس ربيعي مستقر ودافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر والخليج العربي، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، ثم تنخفض بشكل سريع وملحوظ اعتباراً من يوم الاربعاء ويصبح الطقس متقلبا محليا بسبب تأثير منخفض جوي بارد متمركز فوق اليونان.



- معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 الى 24 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها لشهر نيسان بحدود الـ4 درجات مع نسبة رطوبة منخفضة ، تنشط الرياح محليا وتكون محملة ببعض الغبار.



الأربعاء: غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ وسريع في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بخاصة فوق الجبال، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح احيانا ، ويتوقع هطول امطار خفيفة محلية اعتباراً من المساء.



الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجبلية والشمالية خلال الفترة الصباحية .



الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الشهرية ، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح فتقارب ال 70كم/س محملة بالغبار ، ويرتفع معها موج البحر.



- الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 6 الى 19 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 35 كم/س .



- الانقشاع: جيد اجمالا.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 70%.



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.



- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 6,21



- ساعة غروب الشمس: 19,01