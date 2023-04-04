بعد الأضرار بسبب المنخفض الجوي.. ماذا أبلغ الحاج حسن مزارعي البيوت البلاستيكية؟

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أعلنت "نقابة مزارعي الخيم البلاستيكية"، في بيان أن "رئيس النقابة حسين درويش تواصل مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن بشأن الأضرار التي تعرضت لها العديد من الخيم البلاستيكية والمحاصيل الزراعية العديد من المناطق اللبنانية، بفعل المنخفض الجوي والرياح الشديدة العاتية التي صاحبته بتاريخ 29 و 30 آذار الماضي، ووعد الوزير بمتابعة الموضوع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عودته من السعودية. وبعد اتصال الوزير الحاج حسن بدولة الرئيس نجيب ميقاتي، كان الاتفاق بينهما على تكليف هيئة الاغاثة بمسح الاضرار تمهيداً للتعويض على المزارعين".أضاف البيان: "إن نقابة مزارعي الخيم البلاستيكية التي تابعت عبر روابطها في مختلف المناطق اللبنانية أوضاع المزارعين فور هبوب العاصفة لإحصاء الأضرار، يهمها أن تؤكد للمزارعين كافة أنها مستمرة بمتابعة موضوع الاضرار مع وزارة الزراعة ومع كافة المعنيين حتى النهاية، ليصار إلى مساعدة المزارعين لضمان استمرار قيام قطاع زراعة الخيم البلاستيكية بتأمين حاجات الاستهلاك المحلي ودعم الاقتصاد الوطني".وتوجهت النقابة ختاما بالشكر والتقدير إلى الرئيس ميقاتي والوزير الحاج حسن على متابعتهما ووقوفهما إلى جانب المزارعين".