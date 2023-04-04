Advertisement

لبنان

بعد الأضرار بسبب المنخفض الجوي.. ماذا أبلغ الحاج حسن مزارعي البيوت البلاستيكية؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 03:57
A-
A+
Doc-P-1053703-638162028530524849.jpg
Doc-P-1053703-638162028530524849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "نقابة مزارعي الخيم البلاستيكية"، في بيان أن "رئيس النقابة حسين درويش تواصل مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن بشأن الأضرار التي تعرضت لها العديد من الخيم البلاستيكية والمحاصيل الزراعية العديد من المناطق اللبنانية، بفعل المنخفض الجوي والرياح الشديدة العاتية التي صاحبته بتاريخ 29 و 30 آذار الماضي، ووعد الوزير بمتابعة الموضوع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عودته من السعودية. وبعد اتصال الوزير الحاج حسن بدولة الرئيس نجيب ميقاتي، كان الاتفاق بينهما على تكليف هيئة الاغاثة بمسح الاضرار تمهيداً للتعويض على المزارعين".
Advertisement

أضاف البيان: "إن نقابة مزارعي الخيم البلاستيكية التي تابعت عبر روابطها في مختلف المناطق اللبنانية أوضاع المزارعين فور هبوب العاصفة لإحصاء الأضرار، يهمها أن تؤكد للمزارعين كافة أنها مستمرة بمتابعة موضوع الاضرار مع وزارة الزراعة ومع كافة المعنيين حتى النهاية، ليصار إلى مساعدة المزارعين لضمان استمرار قيام قطاع زراعة الخيم البلاستيكية بتأمين حاجات الاستهلاك المحلي ودعم الاقتصاد الوطني".

وتوجهت النقابة ختاما بالشكر والتقدير إلى الرئيس ميقاتي والوزير الحاج حسن على متابعتهما ووقوفهما إلى جانب المزارعين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2023-04-06
02:00 | 2023-04-06
01:58 | 2023-04-06
01:54 | 2023-04-06
01:45 | 2023-04-06
01:30 | 2023-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website