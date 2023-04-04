بطلب من زوجها الموجود خارج لبنان... سيدة تتعرض للضرب المبرح وتدخل العناية الفائقة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام شخص مجهول الهوية على الدخول الى منزل السيدة "ح. ق."، في بلدة زبدين، حيث قام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح مستخدما الات حادة.

وبعد خروجه من منزلها، تم نقل السيدة الى احد مستشفيات المنطقة وادخالها الى العناية الفائقة.

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وعلى الفور، باشرت القوى الامنية التحقيقات اللازمة، ووفقا للمعطيات الاولية، فان لاعتداء على السيدة المذكورة تم بطلب من زوجها (فلسطيني الجنسية) المقيم في دبي، والذي طلب من احد الاشخاص في لبنان، الاعتداء عليها بهدف اجبارها على التنازل عن بعض العقارات والاملاك في لبنان.