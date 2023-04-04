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لبنان

أيوب: لا توجد أي بوادر لإجراء أي تسوية مع "التيار"

Lebanon 24
04-04-2023 | 04:09
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أكدت النائبة غادة أيوب رفض مواصفات رئيسٍ للجمهورية من محور قوى 8 آذار، وذلك بغضّ النظر عن شخص رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لأن في ذلك تمديداً للنهج السابق ما يعني استمراراً للأزمة.
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، شدّدت أيوب على وجوب انتخاب رئيسٍ إنقاذي لا رئيس تحدٍّ، معتبرة أنّ "فرنجية هو رئيس تحد لأنه مرشح الثنائي الشيعي"، مؤكدة "أن القوات لن تبدل موقفها لأنها ثابتة على معايير ومواصفات رئيس الجمهورية".
ولفتت إلى أن "الضمانات التي تطلب من فرنجية تطبيقها تعجيزية لجهة الحياد وسلاح حزب الله وغيرهما، ولا يمكن لأي مرشح من 8 آذار تقديمها".

وعن عدم الحوار بين "القوات" و "التيار الوطني الحر"، أشارت إلى أن "القوات لم تر أي تبدل في مواقف التيار أو في اصطفافاته، لذا لا يمكن أن تضع يدها بيده للوصول إلى تفاهمات معينة حول الرئاسة"، وقالت:" لا توجد أي بوادر لإجراء أي تسوية أو اتفاق مع التيار".
 
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