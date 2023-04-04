في البقاع الشمالي... سقوط 3 اعمدة مخصصة للتوتر العالي

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض 3 اعمدة مخصصة للتوتر العالي، الى السقوط في بلدة مقنة نتيجة الرياح القوية التي ضربت البقاع الشمالي قبل ايام قليلة.

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